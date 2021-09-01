Редкий кадр: Екатерина Вилкова и Илья Любимов запечатлелись с сыном-первоклашкой

Екатерина Вилкова обладает запоминающейся внешностью. Она успешно снимается в кино. Ей принес известность сериал «Отель Элеон». Там снялся и ее муж Илья Любимов, который в свое время отметился в нашумевшем сериале «Не родись красивой». влюбленные счастливы в браке уже 10 лет. У них подрастают дети: девятилетняя дочка Павла и семилетний сын Петр.

Обычно пара редко делится семейными кадрами. Но Вилкова старается хвастаться достижениями наследников. Так ее дочка занимается художественной гимнастикой, то зачастую приносит домой медали. А вот 1 сентября она уже пошла в третий класс, а ее брат — в первый. По такому случаю супруги запечатлелись с наследником перед школьной линейкой. Екатерина предстала в джинсах и песочном джемпере. Мальчика родители одарили объятиями.

«Второй пошел! Наш первый класс! Самый крутой маленький мужик», — написала звезда.

Поклонники восхитились редким семейным кадром. Многие отметили, что мальчик очень похож и на маму, и на папу. «Уверена, будет отличником!», «Поздравляю с первоклассником!», «Ну какие же красивые!», «Счастливые родители», «Парень копия папы», «Ну улыбка папы», «Успехов в учебе, а маме с папой терпения!», «Сын просто мамин клон», — прокомментировали пост подписчики.

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