«Подготовились к зиме»: Вилкова в стеганом пуховике-пальто запечатлелась с Любимовым и детьми

Екатерина Вилкова знакома зрителям по сериалу «Отель Элеон», а также диснеевскому фильму «Последний богатырь». Актриса — редкая гостья на светских мероприятиях. При этом она всегда привлекает к себе внимание, если выходит в свет, так как облачается в броские наряды.

36-летняя Екатерина счастлива в браке с Ильей Любимовым. Звезде сериала «Не родись красивой» она подарила двоих детей: восьмилетнюю дочку Павлу и шестилетнего сына Петра.

Еще пару лет назад Вилкова предпочитала скрывать лица наследников. Теперь супруги уже с удовольствием делают фото с малышами. Дочка актрисы занимается художественной гимнастикой и уже не раз приносила домой медали. Поклонники отмечают, что девочка очень похожа на маму.

А 1 декабря Екатерина устроила фотосессию. Она облачилась в стеганый пуховик-пальто серого цвета и платье в тон на пуговицах. Ее образ дополнили ботинки на массивной подошве. Любимов же позировал в брюках, водолазке и пальто.

Вилкова нарядила дочку в плюшевую куртку бежевого цвета и трикотажные брюки, а брат девочки предстал в белой жилетке и брюках цвета карамели.

«Вся наша семья любит прогулки — это всегда столько эмоций. И их совсем не хочется терять из-за наступления холодов. Поэтому мы заранее подготовились к зиме, чтобы можно было провести на улице столько времени, сколько потребуется. Закончить лепку трех снеговиков, прочной ледяной крепости и выиграть в битве снежками. Со стильными и удобными зимними ботинками, кроссовками и кедами радоваться предстоящим зимним праздникам еще приятнее!» — поделилась звезда.

Поклонникам редкое удается увидеть семью актеров в полном составе. Многие восхитились тем, какие они дружные. «Красивые, Олечка, вы и ваш муж Илья, дети — вообще слов не подберу, счастья вам», «Элегантные, стильные!», «Великолепное фото семейной идиллии», «Красавчики», «Дочка очень на тебя похожа, а вот холода и эта одежда — ух», «Какая гармоничная семья», — прокомментировали пост подписчики.

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