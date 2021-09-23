«Никогда не докучал человеку»: Макеева заставила мужа сфотографироваться с Карпиным

Как отметил Роман Мальков, он очень рад знакомству с главным тренером сборной России.

Строитель Роман Мальков в Instagram поделился кадром с женой актрисой Анастасией Макеевой и главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным.

«Всю свою жизнь болею за «Спартак». Сколько раз мы пересекались с Валерием в разных городах страны, но никогда не докучал человеку. Тут моя любимая Анастасия сподвигла меня на фото с человеком, который был и есть одним из лучших красно-белых, а теперь еще и главный тренер сборной РФ. Удачи Валерий, рад знакомству с Карпиным. И да. Споем еще мы ту песню». Роман Мальков

«Иногда мечты сбываются. Просто надо уметь ждать», «Замечательное фото на память. «Спартак» — чемпион», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Роман Мальков ради Анастасии Макеевой бросил свою семью с детьми. В мае они сыграли с актрисой свадьбу.

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