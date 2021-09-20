«Вы ему сломали жизнь и психику»: Малькова обвинила бывшего мужа и Макееву в негативном влиянии на сына

До встречи с Анастасией Макеевой Роман Мальков жил в Словении, был женат, растил четырех детей. Ремонт на даче у звезды театра, куда бизнесмен-строитель приехал в период карантина, стал судьбоносным. Уже в мае он женился на актрисе. Месяцем ранее его старший сын, 16-летний Андрей, переехал жить к отцу и мачехе в Москву. Светлана Малькова утверждает, что молодожены испортили психику ее старшему сыну.

«Сейчас все попытки вразумить Андрея тщетны. Он меня не слышит! Ему внушили великую значимость в его новой роли — защищать двух заблудившихся взрослых! Анастасия! Стоп! Помоги себе сама! Не нужно втягивать моего сына!

К сожалению Андрей далеко! Я не могу дать ему образование, настроить его на правильный лад, нанять репетиторов, расставить приоритеты, научиться брать ответственность! Но вы обещали ему новую полную жизнь! Вы обещали привести его к ортодонту! Где это все? Где его друзья, где горячая студенческая пора, первая влюбленность? Вы погрузили его в свои пошлые игрища, установили рамки и поощряете безделье! Что происходит с его жизнью, с жизнью юного человека? Почему его инстаграм не площадка для учебы, открытий и новых знакомств? Вы ему просто сломали жизнь, а теперь и психику!», — написала Малькова.

Напомним, Светлана с тремя младшими детьми осталась жить в Словении. На днях она получила алименты от бывшего мужа, размер которых практически в десять раз меньше запрашиваемой суммы.

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