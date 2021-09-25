«Я была конкуренткой Оли Аросевой»: Инна Чурикова объяснила, почему ее не взяли в Театр Сатиры

Как отметила звезда, возможно, это просто распространялись сплетни.

Актриса Инна Чурикова в эфире программы в передаче «2 Верник 2» на канале «Культура» объяснила, почему в свое время ее не взяли в Театр Сатиры, в котором ей очень хотелось в те годы работать.

«В то время, насколько я помню, там работал Марк Анатольевич Захаров. Меня туда не взяли, потому что якобы кто-то не захотел, чтобы я была конкуренткой моей любимой актрисы Оли Аросевой. Так мне сказали. Может, это были просто сплетни». Инна Чурикова

Как отметила Инна Чурикова, в будущем ей удалось подружиться с Ольгой Аросевой. По ее словам, та оказалась чудесной женщиной, с которой очень легко найти общий язык.

Напомним, что Инна Чурикова с 1975 года служит в «Ленкоме». Как отмечал директор театра с расширенными полномочиями Марк Варшавер, Инна Чурикова единственная актриса театра, у которой нет второго состава. По ее словам, заменить такую звезду просто невозможно.

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