«Она боится»: Марк Варшавер объяснил, почему Инна Чурикова не пришла на сбор труппы в «Ленком»

По словам директора театра, он очень волнуется за здоровье 77-летней актрисы.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему актриса Инна Чурикова не пришла на сбор труппы.

«Она боится. Хоть и сделала прививки от коронавируса. Мы дорожим ей очень. Чурикова — дисциплинированный человек. Она сказала, что хочет работать. У нее стоят два спектакля в ближайшее время, поэтому она будет играть. Она от нас никогда не уходила. Я всегда очень волнуюсь за нее. Таких актрис, я думаю, что просто нет в России, к сожалению».

Марк Варшавер

Как отметил Марк Варшавер, не так давно с Инной Чуриковой переговорил режиссер Александр Молочников на предмет новой постановки в «Ленкоме» на тему древнегреческих трагедий. Поэтому 77-летняя звезда, возможно, появится в новом спектакле.

Напомним, что Инна Чурикова — народная артистка СССР. Она полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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