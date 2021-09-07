«В театре другая ситуация»: Инна Чурикова объяснила, почему не пришла на сбор труппы в «Ленком»

Актриса Инна Чурикова заявила, что «Ленком» есть и будет навсегда ее родным театром. При этом она подчеркнула, что это культурное учреждение покойного худрука Марка Захарова, о котором она грустит каждый день. Его она назвала смелым, остроумным, хулиганистым и красивым человеком.

«Сейчас у нас в театре немного другая ситуация… Но работать все равно надо. В работе я неуемная. Я не смогла прийти на сбор труппы, потому что была очень занята в этот день». Инна Чурикова

Как отметила Инна Чурикова, в новом сезоне новых спектаклей с ее участием, к сожалению, не предвидится. Она будет играть свой старый репертуар. При этом актриса заметила, что есть определенная задумка сделать новую постановку с ее участием. Правда, пока не получается ее реализовать. По словам Инны Чуриковой, она очень сильно скучает по родному театру, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Инна Чурикова задействована в «Ленкоме» в постановках «Ложь во спасение» и «Аквитанская львица». Поставил спектакли ее муж режиссер Глеб Панфилов.

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