«Связано с ее поведением»: Варшавер назвал настоящую причину ухода Мордвиновой из «Ленкома»

Актриса играла в легендарном театре с 1995 по 1998 год.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему в девяностых годах прошлого века худрук Марк Захаров попросил уйти из театра актрису Амалию Мордвинову.

«Ее освободил от работы Марк Захаров. Это связано с ее поведением. Она неправильно поступала. Он немного говорил на эту тему. Марк Захаров просто не хотел, чтобы она была в театре». Марк Варшавер

Как отметил Марк Варшавер, события происходили в очень далекое время.

«Надо признать, что она была очень толковой актрисой. К примеру, прекрасно играла в спектакле «Королевские игры». Несмотря на это, Марк Анатольевич от нее отказался», — заметил Марк Варшавер.

Напомним, что Амалия Мордвинова играла в «Ленкоме» с 1995 по 1998 год. Сама она так объясняла свой уход: «Объявили гастроли театра «Ленком» в Риге, в которых не было меня. Я подошла к Марку Анатольевичу Захарову и спросила, что он порекомендует. Он мне ответил: «Я вам рекомендую сосредоточиться на ваших проектах в других театрах, помимо «Ленкома».

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