«Документы сказал выбросить Михалков!»: Садальский объяснил, почему не стал народным артистом

Как отметил актер, до Минкульта его бумаги просто не дошли.

Актер Станислав Садальский в Instagram объяснил, почему не получил в свое время звания народного артиста России. По его словам, процесс этот непростой. Необходимо пройти четыре организации. Он этим вопросом не хотел заниматься вовсе.

По словам Садальского, за несколько месяцев до его юбилея раздался звонок. На проводе была Валерия Гущина из Гильдии киноактеров. Она выразила желание помочь Садальскому с документами и их сбором для получения звания.

«Но до Минкульта эти документы, как мне сказали, так и не дошли — их сказал выбросить Михалков! Также не послали документы на присвоение народного и Конкину. Ему 70 лет исполнилось 19 августа. И тоже, говорят, не обошлось без вмешательства Никиты Сергеевича. Что тут скажешь? Нет, мне не печально. Мне смешно. Предлагаю, чтобы и мое, и Конкина звания отдали Михалкову. Чтобы он был трижды народный артист!» Станислав Садальский

Напомним, что Станислав Садальский – заслуженный артист РСФСР. Кроме того, он народный артист Грузии и Чувашской Республики. Является почетным жителем Канаша.

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