«Про известнейшую трагично-комичную персону»: Садальский заинтриговал пьесой об актрисе

Как отметил актер, у него с коллегами состоялась первая читка.

Актер Станислав Садальский в Instagram проанонсировал скорый выход нового «умопомрачительного» спектакля об одной известной актрисе, имя которой он пока держит в секрете. В одной из ролей будет задействована актриса Татьяна Кравченко.

«Сегодня была первая читка пьесы про известнейшую трагично-комичную персону, ходящую по ток-шоу и рассказывающую о своих постельных похождениях. А вы что бы делали, если бы оказались в роли дамы, у которой все в прошлом, дети у которой не хотят работать? Конечно, как большинство из списка ее любовников, веселились бы. Я один из них, если вы понимаете, о чем мы». Станислав Садальский

«Это о Татьяне Васильевой. Но замахнулись вы неслабо», «Васильева никогда постельным бельем не занималась. Проклова, скорее всего», — стали гадать в комментариях пользователи.

Напомним, что Станислав Садальский рассорился со своей давней подругой Татьяной Васильевой. Причиной стали дети актрисы, которых, как она считает, оскорбил Садальский. Сам он с такой точкой зрения категорически не согласен.

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