«Помог воссоединиться семье»: Садальский объяснил, почему рассказал о беременности Шитовой

Как отметил актер, его коллега стала узнаваемой благодаря рождению ребенка от Анатолия Журавлева.

Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro признался, что это именно он в свое время рассказал журналистам о тайной беременности актрисы Татьяны Шитовой от актера Анатолия Журавлева.

«Я помог воссоединиться семье. Журавлев в итоге благодаря этому признал свою дочь. Я сделал благое дело. Она сегодня лукавит, якобы недовольна, что я об этом всем рассказал. Ей просто надо было о чем-то говорить на программе у Бориса Корчевникова». Станислав Садальский

Как отметил Садальский, Шитова стала узнаваема благодаря тому, что родила в 2008 году дочь от Анатолия Журавлева.

«Она – хорошая актриса. Голосовой помощник Алиса говорит ее голосом. Просто некоторые люди почему-то начинают забывать добро. Мне, если честно, даже не обидно», — заметил Садальский.

Ранее Татьяна Шитова говорила, что Анатолий Журавлев не хотел, чтобы об их общей дочери кто-то узнал. Дело в том, что он тогда был женат на другой женщине.

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