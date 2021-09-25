Женился и его жена беременна: внебрачный сын Игоря Крутого скоро впервые станет отцом

Яков сейчас счастлив со своей избранницей.

Внебрачный сын композитора Игоря Крутого Яков в недалеком будущем впервые станет отцом. Дело в том, что он не так давно женился и его супруга сейчас беременна.

По словам Сергея Мирошникова, который и воспитывал долгие годы Якова пока его не признал Игорь Крутой, внук у композитора появится уже зимой.

«Хотя это, конечно, не мой внук, а Игоря Крутого. Дикость полная, у меня до сих пор это в голове не укладывается». Сергей Мирошников

Напомним, что несколько дней назад в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Игорь Крутой впервые признал своего внебрачного сына Якова. Парень появился на свет в 1991 году в результате интрижки композитора с продавщицей из супермаркета. Причем Якову Крутому пришлось сделать ДНК-тест, чтобы доказать родство со знаменитым продюсером, сообщает «Комсомольская правда».

Известно, что Яков Крутой сейчас не общается с Сергеем Мирошниковым, который в свое время вложил немало сил в его воспитание.

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