«Она человек недоверчивый»: Игорь Крутой высказался о Наташе Королевой

Композитор Игорь Крутой в студии программы «Судьба человека!» на канале «Россия 1» рассказал, как его друг музыкант Игорь Николаев остался без крупной суммы денег. В те годы товарищ жил с певицей Наташей Королевой и копил деньги на квартиру.

«Игорь собрал 27 тысяч рублей, чтобы купить для них с Наташей Королевой квартиру. Сказал, что ему надо обменять рубли на валюту. Тогда не было обменных пунктов. То, чем мы занимались каралось. Мы рубли спрятали в коробки под кровать. Потом приехал человек. Он нас буквально обаял. Мы смеялись над его шутками. А потом поняли, что нас обманули». Игорь Крутой

Как заметил Игорь Николаев, который также был в студии программы, в пачках с валютой сверху была стодолларовая купюра и снизу. А посередине все по доллару.

«Наташка побежала в другую комнату пересчитывать деньги. Она человек недоверчивый. И вот оттуда раздался ее леденящий душу крик: «Мы нищие!» — вспомнил Крутой.

Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева были вместе с 1992 по 2001 год. В этом союзе детей на свет не появилось.

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