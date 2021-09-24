«Три года назад в моей жизни появился Яша»: Игорь Крутой подробно рассказал о внебрачном сыне

Как отметил композитор, сначала он не поверил в эту историю.

Композитор Игорь Крутой в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем внебрачном сыне Якове.

«Три года назад в моей жизни появился Яша. Ему 30 лет. Он похож и на меня, и на моего отца, и на мою мать. Я – счастливый отец. Мы как-то лежали на пляже и моя дочь Саша говорит: «У тебя есть секреты от меня?» Я сказал, что один есть. Признался ей, что у меня есть сын. Она тут же нашла его в соцсетях. Написала ему. Сказала, что скоро будет в Москве и они могут увидеться. Он ответил: «Да, конечно» Игорь Крутой

Как отметил Игорь Крутой, он сначала не поверил, что у него есть сын. «Яков нашел телефон моего старшего сына. Коля как-то подошел и говорит: «Папа, я получил фотографию. Ты знал эту женщину?» Сказал, что у этой женщины есть сын. Потом Яша сам позвонил. Захотел пообщаться. Сдали анализ ДНК. Оказалось, что это мой сын. Я потом сам набрал Яшу. Мы с ним встретились. Мать Яшина тогда уже болела и вскоре умерла. Она перед тем, как ушла из жизни все рассказала, кто его настоящий отец. Моя мама пирожки ему стряпала, когда он учился в институте. Очень его полюбила», — заявил Игорь Крутой.

Напомним, что с недавних пор на снимках семьи Крутого стал появляться некий молодой человек. Выяснилось, что это его внебрачный сын Яков. Мать молодого человека, который взял позже фамилию отца, — Ирина — долгое время работала продавцом-кассиром в столичном магазине «Октябрьский». У нее в какой-то момент случился роман с Крутым.

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