«Бывает вот такой форс-мажор»: Игорь Крутой ответил на слухи о романе с Ириной Аллегровой

Как отметил композитор, у него была своя жизнь, а у певицы – своя.

Композитор Игорь Крутой в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» ответил на слухи о своем романе с певицей Ириной Аллегровой.

«Ну вот не случилось у нас романа. Бывает такой форс-мажор. У Ирины была своя жизнь, у меня — своя. Когда мы только поженились с Олей, ее мама, самая хорошая теща в Советском Союзе, спросила у моей мамы: «Так было что-то у Игоря с Аллегровой или нет?» Игорь Крутой

Как отметил Игорь Крутой, он даже съездил с Аллегровой в совместный тур «Незаконченный роман». «В Белоруссии на концерте был президент страны Александр Лукашенко. Потом был мини-банкет. Он говорит: «Как тебе семья новая?» И показывает на Аллегрову. Я ему отвечаю, что никакой семьи нет. А потом я не стал писать для Аллегровой. Надо было освежиться. Поэтому на какое-то время мы расстались», — заявил Игорь Крутой.

Напомним, что Игорь Крутой написал музыку для некоторых песен Ирины Аллегровой. Они дружат много лет.

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