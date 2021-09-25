Ольга Бузова на Comedy Club не смогла ответить на вопрос о Белле Шанталь и расшифровать МХАТ

Телеведущая, певица и начинающая актриса Ольга Бузова в эфире шоу Comedy Club на канале ТНТ не смогла ответить на простые вопросы ведущих.

«Гарик, ты за лето не только похудел, но и стал хорошо шутить», — заметила Бузова, обращаясь к ведущему Харламову.

«До этого была жирная скучняшка», — заявил Павел Воля.

«До этого выходил и плакали все. Нос воротили: «Фу, опять он что-то несет». А сейчас уже шутит интеллектуально: «Шанталь!» Гарик Харламов

«Давай так. Кто такая Белла Шанталь?» — спросил Харламов Бузову.

«Давай пропустим вопрос»», — сказала звезда.

«Сыграла в спектакле. Что ты ее валишь такими вопросами тяжелыми. Давай попроще что-нибудь. Оль, как расшифровывается МХАТ?» — спросил Павел Воля.

Бузова не смогла дать ответа и на этот вопрос.

Напомним, что Ольга Бузова минувшим летом вышла на сцену МХАТа имени Горького в постановке «Чудесный грузин». Она сыграла роль шпионки Беллы Шанталь.

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