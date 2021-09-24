«Перестала здороваться»: Ольга Бузова обиделась на Иосифа Пригожина

Муж певицы Валерии уверен, это связано со скандалом во МХАТе.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что стал врагом Ольги Бузовой. Телеведущая игнорирует избранника Валерии.

Сам Пригожин считает, что скандальная певица не может простить ему слова о ее выступления во МХАТе.

Напомним, муж исполнительницы Валерии ранее обрушился с критикой на Ольгу Бузову. Пригожин уверял, что его возлюбленную хотели видеть в спектакле МХАТа «Чудесный грузин». Но Валерия отказалась. Тогда Эдуард Бояков допустил на легендарную сцену Ольгу Бузову.

Пригожин негодовал по этому поводу. Продюсер был в числе тех, кто был против выступления ведущей шоу «Звезды в Африке» во МХАТе.

Бузова поссорилась на этой почве с Пригожиным и до сих пор не может простить продюсеру критику своего творчества.

«После того, как я сообщил журналистам, что Бузова якобы попала во МХАТ имени Горького из-за меня, Оля в ответ на мои слова обиделась и перестала здороваться», — заявил Пригожин в News.ru.

Напомним, ранее Ольга Бузова прокомментировала новую деятельность бывшего мужа. Знаменитость считает, что футболист Тарасов стал блогером из-за нехватки денег.

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