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Хорошо постаралась: Ольга Бузова похвасталась сочным объемом в декольте с пуш-ап

Певица без макияжа, зато с пикантным вырезом, посетила ресторан.

Хорошо постаралась: Ольга Бузова похвасталась сочным объемом в декольте с пуш-ап
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Поющая телеведущая Ольга Бузова освещает свою жизнь 24 часа в сутки 7 дней в неделю онлайн. красотка даже не отдыхе не расстается с телефоном, что уж говорить про будни. И накануне в качестве пятничной тусовки выбрала поход в ресторан.

В столичное заведение певица отправилась без макияжа, зато как следует постаралась с нарядом. Она выбрала откровенный топ и красный жакет, которые подчеркнули красоту ее женских прелестей. Сочный объем появился в глубоком декольте благодаря пуш-ап, и девушка похвасталась им на селфи, когда делилась впечатлениями от ресторанных блюд.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Недавно на ТНТ состоялась премьера нового шоу «Звезды в Африке», которое ведет Ольга Бузова совместно с Михаилом Галустяном. Это экстремальный проект о том, как знаменитости выживают в Африке без еды и воды.

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