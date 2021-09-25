«Мне есть, что показать»: Шаляпин рассказал, где у него хранятся интимные снимки Копенкиной

Как отметил музыкант, стыдно не тем, у кого видно, а тем, кому нечего показать.

Певец Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro признался, что до сих пор хранит пикантные и интимные снимки бывшей жены предпринимательницы Ларисы Копенкиной.

Ранее бизнес-леди отмечала, что у нее есть интимные снимки с Шаляпиным и она даже порой пересматривает их.

«А что здесь такого, что у нее есть мои пикантные снимки. Она вообще-то была моей женой! Я ее очень сильно люблю. У меня тоже есть ее пикантные снимки. Они хранятся на компьютере, потому что давно были сделаны. Я не переживаю, что мошенники могут выкрасть эти снимки. Стыдно не тем, у кого видно, а тем, кому нечего показать. А мне есть что показать». Прохор Шаляпин

Напомним, что Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина состояли в браке два года. Не так давно стало известно, что предпринимательница собирается замуж за долларового миллионера Василия Райского.

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