Совместный отдых: Прохор Шаляпин и Светлана Копенкина воссоединились в Сочи

Брак между артистом и бизнес-леди распался почти шесть лет назад.

Личная жизнь Прохора Шаляпина, музыканта, финалиста «Фабрики звезд-6», общественность интересует больше, чем его творчество — так получилось, что бурными романами артист прогремел громче.

Со своей женой Светланой Копенкиной, которая ему годится в матери, музыкант познакомился, когда ему было 30 лет. А ей – 59. Их свадьба состоялась в 2013 году, и продлился союз 2 года, сопровождаясь скандалами и походами на ток-шоу.

Однако, жизнь преподносит сюрпризы. И отправившийся на майские в Сочи Шаляпин повстречал бывшую, с которой провел целый день, наслаждаясь отдыхом и вниманием публики к себе.

«Встретил в горах чудо», — подписал снимок Шаляпин.

Шаляпин и Копенкина встретились около фуникулера и отправились вверх на Розу Пик, где полюбовались видами на горы, насладились отдыхом в бассейне и много смеялись.

Расставание Шаляпина и Копенкиной случилось в 2015 году. За это время и он, и она похвастались не одним романом. А позже Прохор сделал признание в том, что его отношения с Ларисой – фикция, и были задуманы как пиар.

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