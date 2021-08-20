Дочь Сергея Бодрова впервые снялась в главной роли

Дочь Сергея Бодрова-младшего, 23-летняя Ольга продолжает осваивать актерскую профессию. Девушка получила главную роль в новом фильме «Море волнуется раз» режиссера Николая Хомерики.

По сюжету, двое молодых влюбленных собираются сбежать вместе и поселиться в глуши. Но судьба дарит им встречу более взрослой супружеской парой, которая странным образом похожа на главных героев. В картине также снялись Валерий Степанов, Андрей Смоляков и Юлия Ауг.

Премьера ленты состоится на грядущем кинофестивале «Кинотавр». Ольга вместе с остальной съемочной группой лично представит свою работу гостям и жюри.

Напомним, что Бодрова окончила ГИТИС и играет театре «Мастерская Петра Фоменко». В прошлом году девушка вышла замуж за коллегу по цеху Сергея Быстрова.

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