«От папы талант»: артистка-дочь Бодрова впервые выступила перед широкой публикой

21-летняя дочь погибшего в 2002 году режиссера Сергея Бодрова-младшего впервые вышла к широкой публике. Ольга появилась на сцене международного кинофестиваля «Зеркало» в качестве ведущей. Вместе с Юрием Колокольниковым она провела церемонию его закрытия.

В личном блоге девушка сравнила это событие с волшебством, к которому ей посчастливилось быть причастной. А очевидцы происходящего отметили, что артистка вела себя совершенно свободно перед зрителями, блистая красотой и харизмой, которой так славился ее отец.

Несмотря на то, что с момента смерти режиссера и актера прошло уже много лет, Ольгу постоянно сравнивают с ее знаменитым родственником. «От папы талант, внешностью не похожа», «Все-таки что-то есть в движениях», «Продолжательница дела отца! Гордимся!» — пишут пользователи в Сети.

Напомним, Сергей Бодров погиб во время съемок фильма «Связной» в Кармадонском ущелье из-за схода ледника. Вместе с ним скончалось около 100 человек, участвующих в создании картины. Поиски заваленных людей продолжались несколько месяцев. Часть родственников и близких оставались в горах возле места трагедии вплоть до 2004 года, тщетно надеясь на чудо.