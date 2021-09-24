«Лучшая торговка из нас»: Настя Ивлеева стала продавцом сыра на рынке в Майкопе

В новом выпуске «Блогеры и дороги» Настя Ивлеева вместе с Романом Каграмановым, Даней Милохиным и другими блогерами отправились в Алыгею.

К компании присоединилась Ида Галич, получившая предложение Насти Ивлеевой вместе исследовать этот прекрасный южный край.

Блогеры побывали на местном рынке, где попробовали себя в роли продавцов сыра. Самую большую выручку сдала Настя Ивлеева — две тысячи рублей, Роман Каграманов наторговал на полторы. Но Ида Галич все же назвала лучшим продавцов Романа.

«Лучшая торговка из нас, неважно — за сырным прилавком или в жизни — это Каграманов», — отметила Ида Галич.

Блогеры успели побывать в гостях у исполнителя песни «Черные глаза» Айдамира Мугу и познакомиться с его семьей.

Кроме этого, они пообщались со знаменитой на весь мир оружейницей и ювелиром Асей Еутых. Она и ее муж провели для блогеров экскурсию по своему дому и рабочим помещениям.

«Она — мифический герой, она выдуманная, она персонаж. Это что-то нереальное!» — восхитилась Асей Настя Ивлеева.

Новый выпуск программы «Блогеры и дороги» выйдет на «Пятнице!» в эту субботу, 26 сентября, в 10:00 по московскому времени.

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