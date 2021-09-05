«Схема выживания была другой»: Настя Ивлеева рассказала о жизни в родном Разметелево

Настя Ивлеева – одна из самых популярных персон российского шоу-бизнеса. Сегодня ее смело можно отнести к той категории, кто сделал себя сам. Только за один рекламный пост в Instagram звезда берет миллион рублей. Но так было не всегда. Ивлеева родилась в деревне Разметелево Ленинградской области, а ее детство пришлось на лихие 90-е.

«Все, что касается моей семьи, — пример того, как я не хотела бы жить. Знаешь, в 90-е в деревне Разметелево Всеволожского района мы жили довольно трудно. В девяностые схема выживания была другой. Зато теперь в моих силах сделать так, чтобы ни в чем не нуждаться, проживать то время, что мне отпущено, максимально комфортно и свободно. Я благодарна семье за то, что трудности выковали мой железный характер, я стала пуленепробиваемым человеком, которого сложно чем-то задеть или ранить», — рассказала Ивлеева в интервью Матильде Шнуровой.

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Добавим, также Настя призналась, что своего отца не помнит, а искать его совсем не хочет. Он ушел из семьи, когда будущая звезда была совсем маленькой.

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