Объявлена дата премьеры второго сезона шоу Ивлеевой «Блогеры и Дороги»

Канал «Пятница!» объявил дату премьеры второго сезона шоу Насти Ивлеевой «Блогеры и дороги». Первую серию тревел-влога зрители увидят уже 11 сентября.

Напомним, в новых выпусках веселая компания из Ивлеевой, Дани Милохина, Карины Карамбейби, Юлии Гаврилина, Cherocky и Parapatronov отправится на юг России. К их путешествию присоединятся Ида Галич, Маша Миногарова, Эльдар Джарахов и Дима Масленников.

«Было интересно наблюдать, как они раскрываются и ведут себя в тех или иных ситуациях. Все были искренними и на многие ситуации реагировали как дети. Это умиляло и вдохновляло, — рассказала Ивлеева о своих попутчиках. — Каждый день был наполнен смехом, но для меня абсолютной ржакой было дать молоко коровы прямо Джарахову в рот!»

«Мезмай — крутой город! Мы ходили в горы, и это был самый запоминающийся день. Я была впечатлена красотой природы. На съемках больше всего меня вдохновляла обстановка, крутые творческие люди и вайб, который был там», — поделилась эмоциями Юля Гаврилина. «Я привыкла сидеть дома, зашторив шторы и включив розовый свет, а тут надо реально жить, и у тебя нет выхода, ты не можешь остаться дома, ты должен наслаждаться и кайфовать. Круто!» — добавила Карина Карамбейби.

Всего в новом сезоне будет пять выпусков. Блогеры посетят Урюпинск, Элисту, Майкоп, Мезмай и Геленджик.

Смотрите «Блогеры и дороги» по субботам в 10:00 на канале «Пятница!».

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