ДНК-тест Иды Галич выявил у нее отсутствие креативности и повышенную тревожность

Новой гостей «ДНК-шоу» на канале «Пятница!» стала певица, блогер и телеведущая Ида Галич. Напомним, в этой программа Лолита Милявская делает звездам тест на ДНК, а затем обсуждает с ними их генетическую предрасположенность к тем или иным поступкам. Результаты анализа генов Иды Галич неожиданно показали, что у девушки отсутствует креативность, зато есть другие таланты, помогающие ей в творчестве.

«Есть блестящие математические способности и повышенная добросовестность. Люди с математическими способностями шутят лучше всех, ведь они умеют находить удачные комбинации как цифр, так и слов», — отметила Лолита. «Это интересно, я ведь так и пишу все свои скетчи — по формуле. У меня, действительно, есть несколько формул, на которые я быстро насаживаю шутки», — призналась Ида.

Еще тест показал, что для Галич характерны повышенная тревожность, взрывы эмоций и периодическое неуважение к себе. Блогер согласилась с услышанным и призналась, что давно пытается избавиться от этих качеств.

«Я вспыльчивая, но за последний год хорошо себя проработала. Вы бы видели, какая я была в 22 года — меня даже не пускали в клуб. Когда я была молодая, я часто за всех «вписывалась» и запросто могла обидеть словом», — поделилась звезда Интернета.

Какие еще секреты Иды Галич раскрыла ДНК, вы узнаете в новом выпуске «ДНК-шоу» на видеоплатформе Premier и телеканале «Пятница!» 11 апреля.

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