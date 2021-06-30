Сама женственность: Вовк предстала на шоу Малахова в платье с прозрачным низом и бантом

78-летняя Ангелина Вовк появилась на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» в романтичном черном платье, продемонстрировав отличную форму и любовь к стильным стайлам.

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Ведущая выбрала для своего визита на «Россию 1» черную модель с прозрачным тюлевым низом, украшенную бантом. Ее Н-образный силуэт с легкостью мог спрятать недостатки фигуры. Именно такие наряды ранее рекомендовал Александр Васильев модницам, которые хотят выгодно показать свою фигуру.

Также ведущий восхищался тюлевыми элементами на платьях, считая их очень женственными, придающими образам определенную долю торжественности. По словам Васильева, похожие модели когда-то создавал сам Кристиан Диор.

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