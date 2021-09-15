Лера Кудрявцева: «Наташа Королева шокировала мужа и сына»

18 сентября в 20.20 в студии ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ Наташа Королева расстанется с тайной, которую берегла много лет. Признание певицы станет полной неожиданностью не только для поклонников, но и для самых близких людей Королевой — ее мужа и сына.

Скажу честно: я не ожидала, что Наташа найдет в себе силы и смелость расстаться с настолько личным секретом. В моей студии побывало много гостей, которые довольно охотно расставались со своими тайнами. Но секрет, который Наташа берегла как зеницу, шокировал даже меня.

«Я думала, что меня в этой жизни удивить уже ничем нельзя, – откровенно призналась я. – Но ты просто убила меня сегодня».

Если даже мне было нелегко слушать откровения Наташи, то боюсь даже представить себе, что испытали ее муж и сын. Сергей Глушко и Архип слушали Наташу затаив дыхание, а она не столько рассказывала, сколько исповедовалась. Я видела, как ей хотелось раскрыть наконец всю правду и больше не бояться. Понимала, как она устала жить в постоянной тревоге. И сочувствовала.

«Я все как-то оттягивала этот момент… — качала головой Наташа, собираясь с мыслями. — Как только эта новость станет общедоступной, в мою голову полетит много больших камней…»

Я прекрасно понимала, чего она опасалась. Артист существует, пока его любят поклонники, и если они от него отвернутся, не будет ничего: ни концертов, ни гастролей, ни народной любви. Не говоря уже о гонорарах. Наташа боялась, что поклонники ее осудят, отвернутся от нее. И все же решилась быть откровенной до конца. Может быть, потому что знала: главные люди в ее жизни — муж и сын, мама — останутся рядом, несмотря ни на что.

«Ты не думала, что Серега может посчитать это предательством?» — спросила я Наташу, когда она раскрыла свой секрет.

«Ему нужно время», — тихо сказала артистка, боясь поднять на мужа глаза.

Сергей и правда был шокирован. Он схватился за стол, и тут испугалась уже я, потому что не ожидала такой эмоциональной реакции. Хотя понимала, что Сергей имеет на нее полное право.

«Да у нас праздник сегодня будет в семье! — негодовал Сергей. — Могу сейчас стол этот сковырнуть!»

Наташа плакала, и ее не волновал ни потекший макияж, ни заплаканные глаза. Она плакала, и вместе со слезами уходила боль, которая мучила артистку много лет.

«Лер, сейчас люди посмотрят и подумают, что они там совсем!» – вытирая слезы, переживала Наташа.

«Даже я так думаю», – попыталась сострить я.

Признаться, я больше переживала не за то, как воспримут признание Наташи ее поклонники, а за то, что ей уже дома, не при всех, скажут муж и сын. Как отреагирует на рассказ мама Наташи, друзья семьи. Ведь поддержка близких — это самое главное. И мне хочется верить, что те, кто любят не экранную Наташу, а домашнюю, настоящую, простят ей все. Потому что еще Толстой говорил, что, когда любишь — прощать нечего.

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