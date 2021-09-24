Виторган поиронизировал над Собчак, вспомнив, какие слова появились в его лексиконе в их браке

Актер прокомментировал пост бывшей супруги, в котором она предостерегла своих поклонников от аферистов.

Актер Максим Виторган прокомментировал пост своей бывшей жены светской львицы Ксении Собчак, в котором она привела пару десятков выражений, по которым можно понять, что с человеком лучше сворачивать разговор, потому что он может оказаться обыкновенным аферистом.

«Составила список слов-маркеров, по которым безошибочно можно понять, что с человеком надо сворачивать разговор и бежать пока он не продал вам «магический коучинг» или шапочку из фольги. Не благодарите. Оплата по сердцу!» Ксения Собчак

Максим Виторган внимательно изучил список слов и оставил свой едкий комментарий, намекнув, что многие выражения его бывшая жена употребляла, когда они были вместе.

«Ксюш, ну, положим, «Я вас услышал» — это что-то чиновничье, но «До мурашек»? «Я на детоксе»? «Просто побудь с этим»? «Давай стремиться друг к другу»? «Отпусти это»? «Я в принятии»? Это все вошло в мой словарь вместе с тобой! Так ты впаривала мне магический коучинг?!» — заявил он.

Максим Виторган и Ксения Собчак были в браке почти шесть лет. У них есть общий сын Платон. После развода Собчак отмечала, что ей не нравился образ жизни Виторгана, который любит природу и посиделки у костра. Как говорила светская львица, порой она чувствовала себя словно на Грушинском фестивале.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.