С эффектом стройности: Кудрявцева вслед за Собчак облачилась в ультрамариновый брючный костюм

Однотонные брючные костюмы хорошо вытягивают силуэт и делают фигуру стройнее, рассказывала в одном из выпусков шоу «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко.

Кроме того, монохромные комплекты сейчас в тренде и они очень практичны. По мнению ведущей фэшн-проекта, готовая комбинация жакета и брюк — беспроигрышный вариант для тех, кто не очень понимает в модной стилистике и не знает, как правильно соединить вещи в рамках одного аутфита.

Российские звезды часто пользуются этим приемом, а в последнее время нередко выбирают актуальный ультрамариновый цвет — яркий оттенок синего. К примеру, в костюме такого тона Ксения Собчак явилась на свадьбу Алишера Моргенштерна.

А вслед за ней в похожем аутфите пришла на работу и Лера Кудрявцева, у ведущей «Секрета на миллион» рукава имели трендовые разрезы, они, к слову, приветствуются современной модой и на брюках тоже.

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