«Чьи это ушки? Чей это носик?»: жена Виторгана застала мужа, расцеловывающего младшую дочку

Наверное, для каждого нормального родителя его ребенок – самый сладкий сахар, особенно пока он маленький. 81-летний Эммануил Виторган в этом смысле счастливый человек, испытать радость отцовства ему удалось уже 4 раза.

У него есть взрослые дети Ксения и Максим от первого и второго брака, маленькие дочки Этель и Клара от нынешних отношений с Ириной Млодик, а также 4 внука и 2 правнука.

Тем не менее, сердце отца не оскудело, его все также умиляют его отпрыски. Жена Эммануила Гедеоновича Ирина Млодик, поймала своего мужа за общением с младшенькой дочкой Кларочкой. Артист искупал малышку и расцеловывал ее, приговаривая нежные слова.

«Чьи это ушки? Чья это грудочка? Чей это носик? А чья это спинка? Я тебя съем сейчас!» — говорил Виторган.

Крошка была растрогана общением с отцом и с нежностью прижималась к нему.

«Блаженство…» — написала про это видео Ирина Млодик.

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