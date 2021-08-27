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«Мощнейшая энергетика»: «Муз-ТВ» покажет первый выпуск «Караоке в большом городе»

Третье сентября станет началом громких премьер на телеканале.

«Мощнейшая энергетика»: «Муз-ТВ» покажет первый выпуск «Караоке в большом городе»
Дима Красильников в проекте «Караоке в большом городе». Фото: «МУЗ-ТВ»

Канал «Муз-ТВ» назвал старт нового сезона с долгожданными премьерами. Третьего сентября зрители увидят первые серии «Караоке в большом городе» и другие новые шоу.

Напомним, ранее стало известно, что ведущим народного проекта «Караоке в большом городе» будет танцор Дима Красильников. Известность к артисту пришла после его появления на подтанцовке у группы Little Big.

«Я по-настоящему заряжался крутой атмосферой съемок и получал грандиозный отклик от людей: они реально хотели участвовать, петь хиты и выигрывать. На площадке была мощнейшая энергетика. Я настолько проникся проектом, что в какой-то момент понял – мы делаем что-то очень масштабное и народное!», — рассказал о проекте Красильников.

Дима Красильников
Дима Красильников в роли ведущего. Фото: «МУЗ-ТВ»

Помимо народного караоке, зрители «Муз-ТВ» смогут насладиться шоу «Отпуск Без Путевки». Особенностью этого travel-шоу станут истории о путешествиях артистов, показ их любимых мест и маршрутов.

А Наташа Королева отправится на Балтийское море в рамках проекта «У-Дачный чарт».

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