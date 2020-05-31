Бывший солист группы «Отпетые мошенники» вынужден работать таксистом

Эпидемия коронавируса серьезно ударила не только по простым смертным, но и по артистам в России. Разумеется, звезды на вершине славы могут не ощущать пандемии, а вот те, у кого популярность уже ушла, по-настоящему страдают. Так бывший солист популярного коллектива «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов вынужден был пойти работать таксистом из-за нехватки денег.

Как сообщает издание StarHit, у музыканта и в целом не все в порядке, он не может выплачивать алименты своей бывшей супруге, а сестра устраивает какие-то махинации с квартирой, так что Богомазов может и в овсе скоро оказаться на улице. По словам близкого друга артиста, Игорь начал работать таксистом чтобы хоть как-то добыть деньги для выживания.

Напомним, российские артисты уже жаловались на материальные проблемы в результате коронавируса. Так Сергей Глушко спрашивал, почему правительство помогает пенсионерам, а не певцам.