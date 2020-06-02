Бывший солист группы «Отпетые мошенники» получил 12 тысяч рублей от государства и работает таксистом

Эпидемия коронавируса сильно ударила как по простым жителям России, так и по звездам шоу-бизнеса, которые когда-то давно были на вершине славы.

Недавно стало известно, что бывший солист музыкального коллектива «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов не от хорошей жизни решил устроиться таксистом, чтобы заработать деньги. Журналисты портала Teleprogramma.pro связались с супругой музыканта Викторией, которая ответила на все вопросы. Сам артист разговаривать не стал, сославшись на отсутствие свободного времени.

По словам женщины, вся информация о подработке в такси является чистой правдой и более того, в этой работе нет ничего постыдного. Как объяснила Виктория, у семьи была своеобразная подушка безопасности на черный день, однако деньги закончились. Игорь и его супруга это творческое объединение, в котором Виктория директор, а бывший солист «Отпетых мошенников» артист. Супруги даже получили помощь от государства в размере 12 тысяч рублей, но этих денег недостаточно.

Во время работы в такси Игоря узнают не очень часто, ведь он ездит в защитной маске. Однако чаевые ему оставляют щедрые, порой до 200 рублей.