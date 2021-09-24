Как в три шага создать «свой» гардероб
Видео
Как выбрать и с чем носить резиновые сапоги
Видео

Филипп Киркоров поддержал Анастасию Макееву и ее мужа в войне с бывшей женой строителя

Роман Мальков разместил совместный кадр с поп-королем отечественной эстрады.

Филипп Киркоров поддержал Анастасию Макееву и ее мужа в войне с бывшей женой строителя
Филипп Киркоров. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Филипп Киркоров встал на сторону строителя Романа Малькова и его жены актрисы Анастасии Макеевой в истории с напряженными отношениями прораба с бывшей женой художницей Светланой Мальковой.

Анастасия Макеева с мужем и Филипп Киркоров
Анастасия Макеева с мужем и Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/malkov_roman_mr2/

На своей страничке в Instagram Роман Мальков разместил снимок с поп-королем и любимой женой.

«Было дело тут на днях. Спасибо Филипп Киркоров за добрые слова и за напутствие. Крепко держу и буду держать еще крепче свою красавицу. И да, спасибо за сумку».

Роман Мальков

«Будьте счастливы и любимы», «У Филиппа Бедросовича прекрасный вкус. Он плохого не посоветует», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Роман Мальков бросил жену с детьми ради актрисы Анастасии Макеевой. В мае они сыграли свадьбу. Лишь недавно Роман Мальков расплатился с бывшей супругой по алиментам на общих детей.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия МакееваНовости googleРоман МальковСветлана МальковаФилипп Киркоров