«Ему снесло голову»: продюсер «Прямого эфира» негативно высказался о старшем сыне Мальковых

Как думает Феликс Абраамян, Андрей еще пожалеет о своих действиях и словах.

Продюсер программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым» Феликс Абраамян заявил, что шокирован словами старшего сына Светланы и Романа Мальковых Андрея. Парень в беседах с журналистами занимает сторону отца и на контакт с родной мамой идти не намерен.

«Ему снесло голову. Иллюзия того, что он в звездной семье. Но так нелестно отзываться о родной матери – это ужасно». Феликс Абраамян

Как отметил Абраамян, ему сложно представить, что сейчас испытывает мама молодого человека художница Светлана Малькова. Сын ни во что не ставит родительницу. По словам Абраамяна, в будущем Андрей Мальков, безусловно, пожалеет о своих словах. Правда, плата будет за такое поведение очень дорогой, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Андрей Мальков живет сейчас в семье актрисы Анастасии Макеевой. Он поддерживает отца в конфликте с его бывшей женой.

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