«Когда семья в сборе»: Мальков показал, как проводит время с женой и сыном

Анастасия Макеева вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова в мае. Влюбленные устроили торжество в Крыму, а позже обвенчались. Пара живет в московской квартире актрисы, куда весной перебрался и старший из четырех детей Романа – Андрей.

В своем инстаграм Мальков показал, как они проводят свободное время.

«Осенние вечера, когда семья в сборе. Никогда не соскучишься с творческими людьми. Обожаю тебя, моя неутомимая зайка, Анастасия Макеева! Андрюха, у нас еще много песен, репетируй», — написал Мальков.

Напомним, недавно многодетный отец выплатил алименты своим троим детям, которые остались жить с мамой в Словении. По его словам, бывшая жена Светлана просила 250 тысяч рублей, а получила всего 34 750.

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