И чокнулись рассолом: Стриженова показала, как уютно на кухне отметила с Машной «праздник вкусной банки»

57-летняя звезда фильма «Гардемарины, вперед!» еще летом рассказала поклонникам, что любит консервировать помидоры в яблочном соке, а потом устраивать «праздник открытой вкусной банки». Ольга заливает соком помидоры и стерилизует овощи, получается очень аппетитная закуска без уксуса и сахара. Подробный рецепт мы публиковали ранее.

И вот момент настал – импровизированный праздник, который Ольга Машная придумала сама, состоялся. И хотя проходил он довольно скромно – на кухне у подруги актрисы Екатерины Стриженовой – нельзя сказать, что он был лишен определенной прелести.

Пробующие сочные помидорки с яблочным привкусом актрисы явно были в восторге от вкуса овощей. А чтобы трапеза была максимально полной, они еще разлили рассол из яблочного сока по стаканам и, чокнувшись, с удовольствием выпили его.

Ольга Машная заметила, что лучше в заготовку идут желтые томаты, более ядреным вкус закуски становится, если делать ее на основе сока антоновки.

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