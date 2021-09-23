«Обнимались с Дартом Вейдером?»: Галкин показал, как Лиза и Гарри повеселились на вечеринке

Максим Галкин уже длительное время состоит в браке с Аллой Пугачевой. Он исполнил свою мечту: построил настоящий замок в деревне Грязь, где теперь живет с семьей. У пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри, которых родила суррогатная мама. С малых лет они изучают языки и занимаются музыкой. Не так давно родители отвели их во второй класс. А 18 сентября состоялся большой праздник по случаю их дня рождения.

В честь 8-летия малышей Галкин и Пугачева устроили большой праздник. Вечеринка была организована в стиле фильма «Звездные войны». Аниматоры предстали в костюмах персонажей из этой саги. Присутствовал там и человек в костюме Дарта Вейдера, который обрадовал детей своим появлением. Лиза и Гарри были в белых нарядах. Дочка Примадонны в пышном платье много танцевала, а ее брат участвовал в конкурсах.

«А вы когда-нибудь обнимались с Дартом Вейдером?» — спросил Максим подписчиков.

Он показал, как дети не только повеселились на вечеринке, но и встали в очередь, чтобы обнять кумира.

«Иди, я тебе обниму», — произнес Дарт Вейдер. «Этих двоих красавчиков я сегодня трогать не буду. Клянусь своим черным шлемом!» — сказал он, держа их за руки.

В этот момент Лиза рассмеялась. Дети были очень счастливы, что Галкин и запечатлел на камеру. К слову, на празднике появилось много родственников двойняшек: Кристина Орбакайте, Никита Пресняков с женой Аленой Красновой, а также многочисленные друзья и знакомые. Поклонники восхитились тем, какую вечеринку Пугачева и Галкин подарили своим детям. Многие одарили малышей комплиментами.

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