Не помог даже голый живот: Мишуков в фиолетовых ботинках затмил Янковскую на «Вечернем Урганте»

Артисты пришли на шоу, чтобы рассказать о новом сериале «Пропавшая».

В записи нового шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале приняли участие актеры Лиза Янковская и Владимир Мишуков. Артисты пришли в студию к Ивану Урганту, чтобы рассказать о новом сериале «Пропавшая», где они исполнили главные роли. В настоящий момент фильм можно увидеть на видеохостингах.

В аккаунте Instagram «Вечернего Урганта» обнародовали фотоанонс с гостями и ведущим телевизионного проекта. Все трое предстали в темных брючных костюмах и заметной обуви. Лиза примерила синие босоножки, Иван — оливковые ботинки, Владимир — фиолетовые шузы. Обувь последнего героя произвела настоящий фурор в интернет-обсуждении этого снимка.

Да и в принципе образы мужчин имели больший успех у подписчиков канала, чем лук внучки Олега Янковского. Не помог привлечь внимание публики даже обнаженный живот актрисы.

«Девушка проиграла с нарядом мужчинам. Причем 2:0», «Славные шузы у обоих мужчин», «У него бусы?», «Фиолетовые шузы — визитка сериала», «Ботинки у Мишукова — огонь», «Мишуков — модник, а какой актер великолепный!», «Ботинки классные», «Обувь — огонь!», «Ух ты, ух ты! Стиляги», «Обувь какая у Мишукова классная», «Мишуков — супер. Фиолетовые ботинки клевые! Но бусы не надо было…» — можно увидеть в комментариях под фото Первого канала.

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