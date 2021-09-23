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«Еще один шарж с любовью»: Алексей Чумаков показал Ларису Долину в необычном свете

При этом певец в прекрасных отношениях с исполнительницей.

«Еще один шарж с любовью»: Алексей Чумаков показал Ларису Долину в необычном свете
Алексей Чумаков. Фото: Globallookpress.com

Певец Алексей Чумаков в Instagram разместил шарж на свою давнюю подругу — певицу Ларису Долину. На снимке, как посчитали некоторые из пользователей, звезда выглядит немного грозной и надменной.

«Вы так видите Ларису Александровну?» — спросили один из подписчиков Алексея Чумакова.

«А вы видите ее иначе? С усами?» — посмеялся Чумаков.

«Еще один шарж с любовью. Лучшая из лучших», — заметил исполнитель.

«Они не обижаются, звезды?» — спросил другой пользователь.

«У звезд тоже есть мозг», — сказал на этот выпад Чумаков.

Напомним, что Алексей Чумаков много лет дружит с Ларисой Долиной. Он не раз в интервью с журналистами отзывался о ней в восторженных тонах.

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