«Прекрасно ей подходит»: Наталья Водянова вышла в свет в комплекте ультрамодного кирпичного цвета

Стилист Диана Руссо назвала образ гармоничным даже при том условии, что звезда была полностью без макияжа.

39-летняя супермодель Наталья Водянова накануне вышла в свет в комплекте ультрамодного цвета. Звезда подиумов с удовольствием позировала на камеру, а снимками поделилась в микроблоге.

Комплект Водяновой включал топ с асимметрией в области горловины, а также трендовых широких брюк. Мы попросили стилиста Диану Руссо оценить аутфит красавицы.

«Наталья ввиду своей профессии зачастую примеряет на себе самые последние модные новинки. В этот раз она выбрала костюм актуального в этом сезоне теплого красного оттенка, который вошел в основную осеннюю палитру по версии Pantone. Несмотря на холодный цветотип Натальи, данный оттенок прекрасно ей подходит — она выглядит гармонично даже без макияжа», — прокомментировала модный выбор стилист Диана Руссо.

Эксперт отметила, что такой цвет, в отличие от классического холодного красного, не выглядит вызывающе, и с ним можно смело составлять total look, что, кстати, активно демонстрировали дизайнеры на показах своих осенне-зимних коллекций.

«Хорошо дополнили образ туфли: черный добавил нужного контраста. Единственное, на мой взгляд, это то, что не лучшим образом подобраны аксессуары. Здесь гораздо уместнее смотрелись бы массивные золотые украшения», — заключила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Руссо — стилист-имиджмейкер. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля — 5 лет.

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