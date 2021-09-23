Театральные перестановки: Дмитрий Певцов будет вынужден покинуть штат «Ленкома»

Актер Дмитрий Певцов в самое ближайшее время будет вынужден покинуть штат театра «Ленком». Он будет работать, судя по всему, на разовых договорах. Дело в том, что актер несколько дней назад стал депутатом Госдумы.

Заметим, что на данный момент Дмитрий Певцов задействован в шести постановках «Ленкома». Это такие легендарные спектакли, как «Юнона» и «Авось», «Женитьба Фигаро», «Женитьба», «Фальстаф», «Все оплачено» и «Аквитанская львица». К счастью, почти во всех постановках у актера есть вторые составы, так что его реально заменить.

Как отметил директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер, он в ближайшее время предложит Певцову роли еще в двух спектаклях.

«Сейчас мы прорабатываем правовой механизм, на основании какого договора он будет работать в «Ленкоме». Очевидно, это будет так же, как и у депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, который играет на разовых в «Ленкоме». Марк Варшавер

Напомним, что Дмитрий Певцов — ведущий актер театра «Ленком». При этом порой возникают слухи, якобы у него возникают конфликтные ситуации с директором Марком Варшавером, сообщает портал МК.ru.

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