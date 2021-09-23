Мех, клетка и животный принт: Оксана Самойлова похвасталась дочками в осенних нарядах

В одной из последних Stories личного микроблога модели Оксаны Самойловой появилась фотография знаменитости с ее дочерьми. Жена шоумена Джигана продемонстрировала образы для холодной осени.

Оксана встретила дочерей после детского сада и школьных занятий, а затем отправилась с девочками «на поздний обед».

Самойлова облачилась в леопардовую водолазку и черные брюки свободного кроя. Поверх этого возлюбленная Джигана надела песочное шерстяное с запахом. Оксана позировала с тремя дочками возле ресторана.

Старшая Ариэлла продемонстрировала массивные черные ботинки на рельефной подошве с шубой из эко-меха с животным принтом. А Лея позировала в клетчатом тренче Burberry. Средняя дочь Самойловой, как и ее старшая сестра, осенью носит ботинки на шнуровке и «тракторной подошве».

А младшая Майя улыбалась в светоотражающем пуховике цвета металлик. Розовый мех украсил капюшон изделия. К нему малышка подобрала шапку с ушками в тон.

Напомним, ранее Оксана Самойлова встретилась с отцом, которого избегала 20 лет.

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