«Наша встреча состоялась»: Оксана Самойлова увидела отца, с которым не общалась 20 лет

Бизнесвумен Оксана Самойлова устроила встречу с родным отцом, которого избегала 20 лет. Знаменитость призналась, что еще девочкой решила не общаться с папой.

Самойлова приехала в родную Ухту. Там многодетная мамочка побродила по улочкам детства. Жена шоумена Джигана встретилась с отчимом, пообщалась с подругами школьных времен и бывшими соседями.

Также Самойловой удалось увидеться с родным отцом. Оксана призналась, что не интересовалась жизнью папы 20 лет.

«Я не общалась с родным папой 20 лет. Позавчера благодаря моей поездке наша встреча состоялась. Когда я приняла решение не общаться, я была ребенком, очень справедливым и сильным ребенком. Он пытался в самом начале наладить со мной контакт, но я не хотела (у меня были веские причины). Ну а потом уже мы не общались, наверное, просто по привычке», — заявила Самойлова.

Оксана все эти годы была обижена на отца. Спустя 20 лет родитель попросил у нее прощение, которое знаменитость так ждала.

Напомним, ранее Оксана Самойлова показала среднюю дочь в элитной школе в Барвихе. Лея Самойлова пошла в первый класс.

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