«Санторини на двоих»: Оксана Самойлова впервые за последние три года отдохнула без детей

В одной из последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Оксаны Самойловой появилась запись, в которой знаменитость рассказала о своем путешествии с мужем Джиганом. Многодетная мамочка призналась, что давно не выбиралась на отдых только с избранником.

Оксана в атласном платье травяного цвета позировала на Санторини с мужем. К слову, Джиган в футболке такого же цвета, что и наряд жены, обнимал свою любимую.

«Три года мы не ездили никуда без детей. Не то что бы специально, просто как-то так получалось. И вот в конце августа 2021 года мы провели пять дней во взрослом отпуске с друзьями и друг с другом. Идеальное завершение нашей поездки — романтический Санторини на двоих», — заявила Оксана.

«Мы обожаем отдыхать с детьми, но вот такие коротенькие выезды вдвоем — тоже очень-очень», — резюмировала Самойлова.

Напомним, ранее Оксана Самойлова рассказала, как Джиган сделал ей предложение руки и сердца. Оказалось, 12 декабря 2012 года стало датой бракосочетания знаменитостей не просто так.

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