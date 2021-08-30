«Надо срочно успеть пожениться»: Оксана Самойлова вспомнила, как Джиган сделал ей предложение

В одной из последних публикаций личного микроблога жены шоумена Джигана — Оксаны Самойловой — появилась фотография знаменитости в разлетающемся платье розово-фиолетового цвета. Примечательно, что в атласном платье многодетная мамочка позировала с избранником на Санторини.

Самойлова в длинном наряде запечатлелась на фоне белых домиков с синими крышами в Греции. Ее муж в белоснежных рубашке и брюках встал на колено и поднял взгляд на Оксану.

«Так могло бы выглядеть мое предложение. Но нет, он просто поправлял штанишки, спустя 10 лет в браке», — посмеялась Самойлова над снимками из путешествия.

Оксана рассказала, как на самом деле получила предложение руки и сердца от Джигана. Оказалось, Самойлова даже не подозревала о намерениях возлюбленного. В далеком 2012 году исполнитель понял, что хочет навсегда запомнить дату 12.12.2012. Именно поэтому Джиган за несколько дней до этой даты предложил Оксане выйти за него замуж.

«Залетает Денис и говорит: «Я тут подумал, 12.12.2012 — последняя красивая дата на этом веку, надо срочно успеть пожениться!» Дальше он достает кольцо из кармана, и понеслась», — вспомнила Самойлова.

Напомним, ранее Оксана Самойлова и Джиган показали, как отдыхали без детей на огромной яхте посреди Эгейского моря.

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