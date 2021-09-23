Шоу «Пацанки»: героини не прошли отбор в космическую миссию на Марс

Медицинское обследование показало, что до полета могут быть допущены только Юля Кириллова и Нелли Михеева.

Главные героини шестого сезона реалити-шоу «Пацанки» не прошли отбор в космическую миссию на Марс в 2036 году. Они приехали в Центр подготовки космонавтов, но их результаты и физическое состояние не впечатлили.

Девушки сдали анализы, прошли испытания на тренажерах и попробовали питание космонавтов. Медицинское обследование показало, что до полета могут быть допущены только Юля Кириллова и Нелли Михеева. Остальным, несмотря на юный возраст, не позволит состояние здоровья.

Как отметила Юлия Кириллова, она очень расстроена. Звезда реалити-проекта заявила: «Гагарин смог, а мы нет». Директор Школы Леди Лаура Лукина призвала участниц не расстраиваться, а начать менять свою жизнь в лучшую сторону прямо сейчас.

больше по теме Шоу «Пацанки» начнется с попадания одной из участниц в больницу Преждевременно заявившая о своей победе девушка получила травму от соперницы.

Добавим, что в новом выпуске проекта участниц ждет бранч с Татьяной Поляковой, интеллектуальная игра с Марией Третьяковой, испытание в зоопарке и празднование нового года своей жизни.

Кто покинет шоу станет известно уже 23 сентября в 19.00 на канале «Пятница!».

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