Гуру этикета Татьяна Полякова вернулась в реалити-шоу «Пацанки»

Шестой сезон проекта стартует в сентябре на канале «Пятница!».

В сентябре канал «Пятница!» покажет шестой сезон реалити «Пацанки». А пока организаторы сообщили, что в проекте произошло важное событие, которое ждали телезрители. В Школу леди, где грубых девчонок перевоспитывают в женственных дам, вернулась гуру этикета Татьяна Полякова.

Она является экспертом по светскому и деловому общению, владелицей единственной сертифицированной школы хороших манер в княжестве Монако, а также консультантом первых лиц государств и списка Forbes по этикету и коммуникациям. Татьяна была наставницей трех из пяти сезонов «Пацанок» и запомнилась зрителям большой эмпатией к героиням и любовью к своей профессии.

«Леди для меня — не промоутер бьютификации и не рупор услуг, товаров. И не самовлюбленный коллекционер фолловеров. Леди для меня — человек поступков. Помощи и заботы о тех, кому помощь нужна. Леди — энергичный и харизматичный персонаж с насыщенным расписанием между работой и учебой», — говорит Полякова.

Она также пообещала зрителям, что в новом сезоне они увидят незаурядных героинь, которые буквально мечут искрами. Помогать менять жизнь девушкам с непростыми судьбами наставница будет вместе со своими коллегами-преподавателями — Лаурой Лукиной и Марией Третьяковой.

Не пропустите новый сезон «Пацанок» на канале «Пятница!» в сентябре.

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