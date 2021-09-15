Дочь популярного рэпера, близняшки и дворецкий-иностранец: что покажут в новом сезоне шоу «Пацанки»

16 сентября на «Пятнице!» стартует шестой сезон реалити «Пацанки», в котором девушки с непростыми судьбами пытаются избавиться от зависимостей и изменить свою жизнь.

На протяжении нескольких месяцев девушки будут учиться в Школе Леди, где им будут помогать психологи, кураторы и преподаватели проекта. Рассказываем, что нового ждет зрителей в шестом сезоне «Пацанок».

Новые пацанки бьют рекорды по статьям: почти каждая имеет судимость

Этот сезон по праву можно назвать самым опасным в Школе Леди. Несмотря на юный возраст, у героинь шестого сезона рекордное число статей за всю историю проекта. Анна Тихомирова из Тюмени по прозвищу Тихая привлекалась к уголовной ответственности за непредумышленное убийство и отсидела срок в тюрьме.

Нелли Михеева из Екатеринбурга в 16 лет порезала бутылкой человека — и ее отправили в спецучилище. У Даши Громовой, которую уже прозвали русской Карой Делевинь из Петрозаводска, условный срок на 5 лет за сбыт наркотиков. На съемочную площадку «Пацанок» девушка отправилась прямо из зала суда. Также статьи имеются у Ларисы и Ольги Громовых — о них ниже.

Близняшки

Впервые в проекте «Пацанки» участвуют сестры-близнецы: Лариса и Ольга Кравцовы из Ростова-на-Дону. В своем городе девушки известны неадекватными выходками и хулиганством. Они — частые гости в полицейских участках. Близняшки признаются, что часто употребляют наркотики и алкоголь и боятся за жизнь друг друга.

Тем более, что в семье девушек события уже развивались по похожему сценарию: их старшая сестра умерла из-за запрещенных веществ. Сестры Кравцовы пришли на проект, чтобы бросить пить и употреблять наркотики, сменить окружение и стать более женственными.

Дворецкий-иностранец

В новом сезоне в Школе Леди новый дворецкий: темнокожий Дэвид, который разговаривает на английском языке.

Звездный участник

Впервые участницей проекта стала дочь звезды: 20-летняя Николь Нуриева — дочь популярного рэпера Птахи. Вместо, казалось бы, роскошной жизни звездного ребенка девушка живет с матерью в квартире на окраине Москвы. Рэпер не помогает дочери финансово и не хочет с ней общаться.

На проект Николь пришла за помощью. Она — жертва буллинга. В школе над ней издевались одноклассники, а отец всегда был с ней строг: называл дочь недостаточно умной и красивой, указывал на лишний вес. Чтобы удовлетворить папу, Николь худела экстренными способами, но потом снова набирала вес. У девушки диагностировано биполярное расстройство.

Возвращение Татьяны Поляковой

Возвращение Татьяны Поляковой ждали многие поклонники проекта. В новом сезоне в Школе Леди воссоединится «золотой» состав преподавателей — Лаура Лукина, Мария Третьякова и Татьяна Полякова. Татьяна — известный эксперт по светскому и деловому общению. Она была наставницей трех из пяти сезонов «Пацанок» и запомнилась зрителям большой эмпатией к героиням и любовью к своей профессии.

Премьера шоу «Пацанки», 6 сезон, телеканал «Пятница!», с 16 сентября в 19:00

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